La bolsa de São Paulo crece y rompe su racha negativa pero no logra salvar la semana

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada con 187.317 puntos básicos, prácticamente 3.500 unidades menos que el viernes pasado.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,99 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,951 reales para la compra y 4,952 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña creció un 0,94 % en comparación con el billete estadounidense.

En una semana más corta por el festivo del viernes, el Ibovespa cerró en verde solo en esta sesión. El resto de días no salió del rojo, especialmente el miércoles, cuando se dejó un 2,05 %.

El balance de abril para el parqué más importante de América Latina por volumen negociado acaba en negativo, un 0,08 % en rojo.

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Este miércoles, el Banco Central de Brasil recortó la tasa de interés en el país en 0,25 puntos porcentuales, dejándola en 14,50 %, en línea con las expectativas del mercado.

Aunque el comunicado fue contundente y dejó dudas sobre si habrá más recortes a futuro debido a la incertidumbre sobre los conflictos en Oriente Medio y la inflación alejándose de la meta impuesta por el emisor, el mercado celebró que el ciclo de bajas no se detuvo.

En el plano político, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sufrió en menos de 24 horas dos reveses que evidencian una fragilidad en el Congreso, a seis meses de las elecciones presidenciales de octubre.

Por un lado, el Senado asestó un golpe histórico al rechazar la nominación de Jorge Messias, candidato de Lula, para el Tribunal Supremo, una derrota que no se veía en Brasil desde 1894.

Por otro, el Legislativo derribó los vetos presidenciales a la ley que puede permitir la reducción de las condenas de cárcel de todos los implicados en la trama golpista, que culminó con los disturbios del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

La decisión, que impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, fue altamente celebrada por la oposición, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia en las elecciones del próximo octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que puede beneficiarse de la nueva norma.

Las acciones de Petrobras encabezaron las acciones más negociadas de la sesión y cerraron con una subida del 0,25 %, mientras que los valores de la minera Vale, que en la víspera se desplomaron casi un 6 %, subieron este jueves, un 2,19 %.

Gran parte del impulso de esta sesión vino de los principales bancos, como Banco do Brasil (2,30 %), Bradesco (1,57 %), Santander Brasil (1,40 %) e Itaú Unibanco (0,75 %).

Del otro lado, las empresas que perdieron más valor este jueves en el Ibovespa fueron la empresa de servicios médicos Oncoclínicas do Brasil (-28,13 %) y la de telecomunicaciones Oi (-15,38 %).

El volumen financiero en el parqué brasileño superó hoy los 28.922 millones de reales (5.834 millones de dólares o 4.972 millones de euros), en unos 3,3 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.