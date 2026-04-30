La cuna del skateboard de Londres celebra sus 50 años con una exposición

Cedar Lewisohn, comisario de la muestra, destacó que a esta zona de 'Skate' se la considera la cuna del skateboarding británico, y por ella han pasado cinco generaciones que la han utilizado desde los 70 hasta el día de hoy, según contó a EFE.

Lewisohn resaltó que el espacio donde se encuentra la pista de patinaje se trata de una anomalía arquitectónica: "Es como si hubiera sido diseñado sin un uso específico", porque una vez construido el espacio, el sótano se dejó sin usar. A mediados de los años 70 los 'Skaters' lo descubrieron y empezaron a usarlo para patinar, y desde entonces no ha cesado este uso hasta la actualidad.

Ha habido varias oleadas de popularidad, sobre todo a principios de los 80, gracias a la película 'Regreso al Futuro' (estrenada en 1983). "La escena en la que Michael J. Fox empieza a patinar tuvo un gran impacto en el 'Skateboarding' a nivel mundial", declaró a EFE Lewisohn.

Desde imágenes de archivo hasta representaciones contemporáneas de la actualidad, la exposición recoge fotografía, vídeo y sonido para explorar las historias de esta zona de 'Skate' tan icónica de la ciudad.

Las zonas para sentarse en esta muestra no son simples bancos, sino plataformas de madera en las que los 'Skaters' llevan a cabo sus piruetas. Una vez que termine 'Skate 50' el 21 de junio, las plataformas serán trasladadas al 'Skatepark' para que los 'patinadores' las puedan utilizar.

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El cineasta y 'skater' Winstan Whitter afirmó que el espacio le ofreció un lugar donde poder reunirse con sus amigos y expresarse plenamente durante su adolescencia y juventud. "Es un espacio muy importante para los jóvenes", dijo.

Shane O'Brian, 'patinador' londinense que llegó por primera vez al lugar en 1976, mencionó que este ha marcado su vida durante medio siglo con una comunidad que ha perdurado durante décadas: "Tengo 60 años y sigo patinando aquí".

El 'Skatepark' de Southbank también ha contribuido a la aceptación social de esta actividad, que ha pasado de ser una subcultura alternativa a formar parte de los Juegos Olímpicos, según destaca Lewisohn. EFE.