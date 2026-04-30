La tasa de desempleo en Colombia descendió al 8,8 % en marzo

Bogotá, 30 abr (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia fue del 8,8 % en marzo, 0,8 puntos porcentuales por debajo del 9,6 % del mismo período de 2025, lo que confirma la tendencia descendente de ese indicador en lo corrido de este año, mientras que el empleo informal se mantuvo por encima del 50 %, informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).