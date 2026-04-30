La UE aborda con Israel supuesto grano ucraniano robado y recuerda disposición a sancionar

“Hemos tomado nota de las informaciones según las cuales se ha permitido a un buque de la ‘flota fantasma’ rusa que transportaba cereales ucranianos robados, descargar en el puerto de Haifa, en Israel”, indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni.

Agregó que, la UE “condena todas las acciones que contribuyan a financiar el esfuerzo bélico ilegal de Rusia y a eludir las sanciones de la UE”.

“De hecho, seguimos dispuestos a actuar contra tales acciones mediante la inclusión de personas y entidades de terceros países en listas de sanciones, si fuera necesario”, recalcó.

El portavoz se refirió igualmente a que se han puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel sobre esta cuestión a través de los embajadores de la UE, unas conversaciones sobre las que no quiso hacer más comentarios debido a la confidencialidad de los intercambios diplomáticos.

Ucrania denunció en los últimos días que el Gobierno israelí había ignorado sus recientes advertencias sobre el origen ilegal de buques con grano que acabaron desembarcando en el puerto de Haifa.

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Kiev redobló esta semana sus reproches a Israel, al acusarle de no tomar medidas contra otro barco con cereal de la misma procedencia que tenía previsto descargar en Haifa.

Por su parte, el ministro israelí Saar recriminó a Ucrania haber recurrido a la diplomacia a través de redes sociales antes de cursar las peticiones legales correspondientes, algo que Kiev negó presentando una larga lista de contactos privados con los israelíes a cuenta de estos barcos cargados de grano ucraniano adquirido por compradores privados israelíes.

No obstante, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, celebró este jueves la decisión anunciada poco antes por la Asociación de Importadores de Grano de Israel de no permitir desembarcar en sus puertos a un buque cargado supuestamente de cereales robados a Ucrania.

Algunas zonas ocupadas por Rusia en el sur de Ucrania se cuentan entre las más fértiles del mundo para el cultivo de grano.

También en referencia a Israel, en lo que concierne a la Flotilla Global Sumud en dirección a Gaza, El Anouni recordó que la UE comparte el objetivo de enviar de forma inmediata ayuda humanitaria y de exigir el respeto del Derecho internacional humanitario.

En cambio, reiteró que se oponen a que la flotilla “se utilice como una forma de canalizar la ayuda humanitaria” teniendo en cuenta que “se pone en peligro la seguridad de sus participantes”.

"Dicho esto, reiteramos nuestro llamamiento, y en particular a Israel, para que respete el Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario y el Derecho marítimo internacional”, concluyó.