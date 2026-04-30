Las inversiones extranjeras en China volvieron a crecer en 2025 tras tres años de caída

En un informe publicado este jueves, la OCDE señaló que las inversiones extranjeras en el mundo crecieron un 15 % el pasado año hasta 1,66 billones de dólares.

Estados Unidos por sí solo captó 288.000 millones de dólares en el que fue el primer año de este segundo mandato de Donald Trump, una ligera caída respecto a los 292.000 millones de 2024.

Las inversiones en China prácticamente se duplicaron, al pasar de 43.000 a 80.000 millones de dólares en 2025, mientras en Brasil, que se situó en tercera posición, aumentaron de 63.000 a 77.000 millones.

A continuación se colocaron Reino Unido con 75.000 millones de dólares (16.000 millones en 2024), Alemania con 74.000 millones (tras 21.000 millones), Canadá con 67.000 millones (los mismos que en 2024) y México con 41.000 millones (tras 38.000 millones).

En la Unión Europea como conjunto las inversiones extranjeras se redujeron en un 5 % sobre todo por los descensos que se registraron en Luxemburgo y en Países Bajos, que no pudieron ser compensados con las subidas significativas de Alemania o Irlanda, en gran medida gracias a movimientos contables dentro de empresas.

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Por lo que respecta a los flujos de inversiones del conjunto de la OCDE el pasado año se incrementaron en un 12 % y los principales emisores fueron Estados Unidos con 310.000 millones de dólares (317.000 en 2024), Japón con 186.000 millones (después de 204.000) y China con 157.000 millones (tras 192.000).

Por detrás se quedaron Luxemburgo con 101.000 millones de dólares, Alemania con 87.000 millones y Reino Unido con 85.000 millones.

España redujo los flujos de inversión al exterior a 38.000 millones de dólares, frente a los 63.000 millones de 2024 que le habían encumbrado hasta la sexta posición.

Los autores del estudio señalaron que esa caída en España, como en Canadá, reflejó una disminución de los flujos de inversión exterior en bolsa.