"Pezeshkian informó al jefe de Estado bielorruso sobre la situación en la región del golfo Pérsico, así como sobre la posición de Teherán en las negociaciones con Estados Unidos", señala la nota oficial.

Ambos mandatarios señalaron que "el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz es la falta de confianza".

El líder bielorruso enfatizó además el interés de su país en una pronta resolución del conflicto.

"El presidente iraní, por su parte, agradeció a Alexandr Lukashenko su postura coherente y de principios", concluye el comunicado.

El líder bielorruso, cuya victoria en las elecciones de 2020 no fue reconocida por la oposición, aseguró previamente que en su país hay más democracia que en Estados Unidos, que lanzó un ataque contra una escuela iraní y también apoya los bombardeos mortales de Israel en el país persa.