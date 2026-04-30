Médicos españoles proponen que extracomunitarios demuestren su capacidad antes de ejercer

En 2025, el sistema español resolvió 85.564 expedientes de homologación, "un récord histórico" que multiplica casi por ocho las cifras de 2017 y duplica las del 2024, expuso la vicepresidenta de la OMC, Isabel Moya.

De ellos, el 79,7 % fueron de Medicina, la mayoría, el 23,1 %, procedentes de Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador, Perú o Italia. Un 14,2 % son médicos españoles, pero que han cursado su carrera en el extranjero.

Los médicos españoles presentaron este plan ante la "profunda preocupación" que les suscita el impacto que supondrá para el Sistema Nacional de Salud la reciente homologación que ha hecho el Gobierno español de 30.303 de títulos de Medicina de países extracomunitarios, una cifra que casi quintuplica a la de los egresados de una facultad española en un año.

De 2015 a 2022, las homologaciones extracomunitarias se movían entre 1.500 y 1.800, pero con el real decreto sobre homologaciones de 2021 la cifra no ha parado de subir, hasta llegar en 2025 a una "realmente abrumadora".

Por ello, la OMC cree que la homologación debe dejar de ser un procedimiento estrictamente documental y administrativo en el que no se exige ningún examen de conocimientos clínicos ni periodo de práctica supervisada y tampoco involucra a los Colegios de Médicos en la verificación de idoneidad profesional previa a la habilitación para el ejercicio.

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Y plantean que los médicos de fuera de la UE tengan que pasar una prueba de evaluación de competencias clínicas, la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE), es decir, "nada diferente a lo que hacemos con nuestros egresados en las facultades de Medicina de España ni de lo que se hace en países de nuestro entorno".

En los países latinoamericanos, el grado universitario se prolonga 6 o 7 años, de ahí que el trámite administrativo, que se limita prácticamente a comprobar que la duración de la carrera es equivalente, se cumple.

Tener "de repente" a más de 30.000 homologados tendrá un "impacto brutal" para las pruebas MIR, imprescindibles para poder ejercer una especialidad en el sistema público, y en las que se vienen ofertando unas 9.000 plazas cada año.

"Sin duda, podemos afirmar sin equivocarnos que el sistema español es el más laxo que existe en Europa" y también de Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, donde "por supuesto no hay homologaciones directas", y eso es "por una diferencia estructural muy significativa, que es el de no exigirle lo que nosotros le exigimos a nuestros propios alumnos", concluyó Antonio Trujillo, vicepresidente del COM Málaga (sur de España).

"A ojo de cualquiera, es una gran injusticia que hagamos atravesar a los chavales en España por un bachiller extraordinariamente duro para adquirir unas notas extraordinariamente elevadas para poder ingresar en una Facultad de Medicina, para atravesar un periplo de seis años de carrera más un examen de grado tremendo y pasar una ECOE final y que de repente, sin planificación, aparezcan en solo un año 30.000 médicos", zanjó el presidente de la OMC, Tomás Cobo.