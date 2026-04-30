Merz dice que Alemania aún cuenta con suficiente petróleo y gas, pero Ormuz debe reabrirse

"Todavía contamos con suficientes materias primas, suficiente suministro de petróleo y gas", señaló Merz en un acto público en Salzwedel, en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, en el que respondió a preguntas de lectores de periódicos locales.

Indicó que a través del estrecho de Ormuz "pasa una cantidad relativamente pequeña del suministro destinado a Europa", de manera que "la mayor parte proviene de otras fuentes".

Pero añadió que "la escasez en los mercados globales es, por supuesto, una señal importante para la evolución de los precios" también en Alemania.

Dijo que por ello está haciendo todo lo posible para reabrir el estrecho de Ormuz.

"Estamos trabajando intensamente en el ámbito diplomático para lograrlo", subrayó el canciller alemán, quien reiteró que su país está dispuesto a garantizar militarmente la seguridad de un estrecho de Ormuz reabierto una vez haya un alto el fuego sostenido.

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Merz defendió además las medidas que ha tomado su gobierno para paliar el impacto del aumento de los precios de los combustibles en los consumidores, al afirmar que, aunque no compensan los incrementos, el Ejecutivo ha hecho "todo lo que está en su mano".

El canciller alemán recordó que este viernes entra en vigor una reducción limitada a dos meses del impuesto sobre hidrocarburos de unos 17 céntimos brutos por litro de diésel y gasolina.