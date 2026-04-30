Obras por valor de 170 millones de euros forman la subasta más valiosa ofrecida en Londres

La casa de subastas Sotheby´s exhibirá al público las piezas más destacadas de la colección privada en su sede de Nueva York entre el 2 y el 18 de mayo, antes de la puja, que se celebrará en Londres en la semana del 22 de junio, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves.

Entre las obras a subasta se encuentran el etéreo 'Retrato de Gertud Löw (Gertha Felsoványi)', de Gustav Klimt (1902), estimado en entre 20 y 30 millones de libras (23 y 34,6 millones de euros) o la obra temprana de Egon Schiele 'Danaë' (1909), con un valor de entre 12 y 18 millones de libras (13,8 y 20,8 millones de euros).

También incluye el 'Homme à la pipe', de Amedeo Modigliani, que no se había visto en cerca de medio siglo, o el doble autorretrato de Francis Bacon de 1977, entre otras.

La Colección Lewis, propiedad del coleccionista londinense Joe Lewis y su hija Vivienne, está considerada una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes del mundo, con obras que se han exhibido en museos de todo el planeta, y con otras que no han salido al mercado en décadas.

"Con el conjunto que se ofrecerá en junio, esperamos despertar una sensación de descubrimiento, inspirando a una nueva generación de coleccionistas a conectar con obras que han sido fuente de alegría y fascinación para nosotros, y que han marcado nuestra propia trayectoria como coleccionistas a lo largo de muchos años", escribió un portavoz de la colección Lewis.

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Por su parte, el presidente de Sotheby´s para Europa, Oliver Barker, aseguró que es "un privilegio" y "un verdadero hito" poder presentar en la misma ciudad en la que Lewis empezó su colección "todas estas obras juntas como la colección privada más valiosa jamás ofrecida" en Londres.