ONG israelí pide al Tribunal Supremo que libere a 14 médicos de Gaza detenidos sin cargos

"Israel los mantiene en prisión preventiva prolongada, mientras el sistema de salud de Gaza colapsa y los pacientes se quedan sin atención médica. Esto no solo constituye una violación de sus derechos, sino que también tiene consecuencias directas y potencialmente mortales para miles de personas", dijo Naji Abbas, director del departamento de Prisiones de PHRI, en un comunicado.

El grupo de reos incluye a seis médicos del Hospital Nasser, dos del Hospital Kamal Adwan, dos del Hospital Indonesio y otros de los hospitales Al Shifa, Mártires de Al Aqsa y Al Durra Children's.

Entre ellos, se encuentra Husam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan y arrestado desde el 27 de diciembre de 2024, que esta semana vio cómo el tribunal de distrito de la ciudad de Beerseba prorrogaba su detención de manera indefinida en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales de Israel, debido a las peticiones de la Fiscalía General Militar israelí.

En la apelación presentada por PHRI también se pide al jefe del Estado Mayor del ejército israelí que revoque las órdenes de detención emitidas bajo el amparo de la mencionada ley y solicita una audiencia urgente, dadas las urgentes condiciones sanitarias que siguen imperando en la Franja.

"Las detenciones se producen en medio de un grave deterioro del sistema de salud de Gaza, con la mayoría de los hospitales dañados o destruidos y escasez de suministros médicos y personal", detalló PHRI en un comunicado.

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Y afirmó que estos catorce sanitarios representan parte del personal médico especializado que aún queda en Gaza.

"Su ausencia coincide con las restricciones a la entrada de equipos médicos externos y a la evacuación de pacientes, así como con la retirada de organizaciones humanitarias internacionales", añade la nota.

Desde octubre de 2023, una cifra récord de al menos 103 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por PHRI.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención militares y las prisiones israelíes en "campos de tortura" para los palestinos.