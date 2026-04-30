ONU alerta del avance del programa nuclear de Corea del Norte y nuevos ensayos de misiles

DiCarlo aseveró que Corea del Norte ha iniciado un nuevo plan quinquenal de desarrollo militar (2026-2030) que prevé la introducción de "nuevos arsenales secretos y activos estratégicos especiales", incluidos "complejos de misiles balísticos intercontinentales tanto terrestres como submarinos".

Según la alta funcionaria, el país ha continuado durante 2025 y principios de 2026 con "lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance, sistemas de lanzamiento múltiple, misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad".

En el último mes, añadió, Piongyang ha probado además "misiles balísticos equipados con cabezas de guerra de tipo racimo y fragmentación".

DiCarlo citó también advertencias del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre "un aumento muy serio" en la capacidad de producción de material fisible en el complejo nuclear de Yongbyon.

Estos desarrollos, advirtió, van acompañados de declaraciones del liderazgo norcoreano reafirmando "su intención de seguir avanzando en la modernización cualitativa de sus capacidades nucleares".

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La funcionaria de la ONU subrayó que el programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte "sigue siendo un motivo de grave preocupación", ya que socava el régimen global de no proliferación y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Así, urgió a Piongyang a que "cumpla plenamente sus obligaciones internacionales, reanude la cooperación con el OIEA y se incorpore al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares".

Insistió en la "necesidad urgente de reducir riesgos nucleares, evitar cualquier uso de este tipo de armamento y avanzar hacia su eliminación total", en un contexto en el que algunas voces señalan que Irán ha buscado en estos años mantener o desarrollar capacidades nucleares con fines disuasorios como forma de garantizar la supervivencia de su régimen, en una lógica que comparan con la seguida por Corea del Norte.

DiCarlo recordó que la última reunión del Consejo sobre esta cuestión tuvo lugar en mayo de 2025, un año después de la expiración del mandato del panel de expertos sobre sanciones.

Aunque ese mandato no fue renovado debido a desacuerdos entre los miembros del Consejo de Seguridad, indicó que el comité de sanciones sigue supervisando las medidas vigentes, que continúan plenamente en vigor.

"La situación en la península coreana continúa siendo tensa", concluyó, y aseveró que "la diplomacia sigue siendo la única vía sostenible para la paz".