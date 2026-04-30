Peña afirma que Paraguay defenderá reparto equitativo de cuotas de exportación a la UE

"Paraguay reivindica la distribución de esas cuotas de manera equitativa", sentenció Peña durante una reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción.

El mandatario destacó que el reparto de las cuotas de exportación entre los miembros plenos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) constituye el "último eslabón" y tal vez "el más importante" del pacto firmado el 17 de enero en la capital paraguaya tras más de 25 años de negociaciones.

Peña aseguró igualmente que para este viernes está prevista una videoconferencia entre los gobernantes del Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y "gran parte" de los mandatarios europeos.

El encuentro telemático se convocó con motivo de la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación, que está a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto, que liberalizará más del 90 % de los aranceles actuales.

En enero pasado, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló que en el seno del Mercosur "hay posiciones distintas" que apuntan a que las cuotas que habilitó el acuerdo con la UE deben ser "proporcionales".

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Los mecanismos de distribución de las cuotas -explicó entonces Ramírez- se negocian entre los países a través de la Comisión de Comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur).

La UE concedió un acceso limitado a su mercado a las importaciones de productos agroalimentarios del Mercosur y, en el caso de productos sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral o el azúcar, se limitará mediante cuotas aplicadas gradualmente.