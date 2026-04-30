Perú ha fracasado en formalizar a los pequeños mineros, dice el candidato Roberto Sánchez

Como congresista, Sánchez ha impulsado la ampliación de los plazos del proceso de formalización de mineros informales al considerar que se estaban quedando fuera alrededor de 50.000 mineros que pasarían a ser catalogados como ilegales, pese a que tuvieron dos años de plazo para cumplir con los requisitos señalados en la normativa.

En Perú se considera minero informal a aquel que se dedica a esta actividad en zonas permitidas pero sin contar con las autorizaciones necesarias ni tributar por ello.

"Hoy hay una lucha donde el Estado se pone de perfil. El Estado ha fracasado en formalizar a la pequeña minería. No es un asunto solo administrativo. Hay intereses disputándose quién va a tener el acceso a toda esta riqueza", señaló Sánchez durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

"Creemos que tiene que ser regulado y para todos, también para las comunidades originarias que viven en la superficie de este recurso", agregó el candidato, que compite en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022).

"Tienen que tener la capacidad de un Estado que promueva la tecnificación, la industrialización con estándares, un régimen laboral y una tributación, con un estado que juegue otro rol (al actual)", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido criticó que la política minera nacional se reduzca a dar concesiones privadas sin negociar algún tipo de transferencia tecnológica o industrialización en el área de influencia de las grandes minas.

"Hemos hablado con el pueblo minero. Son 600.000 familias (que viven de la pequeña minería). Para ellos planteamos una nueva ley integral de formalización minera de verdad, con un régimen especial tributario de verdad, un nuevo censo y un nuevo enfoque de las políticas de concesiones", comentó Sánchez.

El candidato defendió el derecho de esos pueblos a "rascar la tierra y trabajar". "Establezcamos estándares mínimos para todos. Una nueva minería significa un rol del Estado, política de concesiones, banco minero, industrialización... el Estado tiene que adaptarse y mejorar", señaló.

Asimismo, negó que su campaña esté financiada por la minería ilegal, pues aseveró que si ha llegado a la segunda vuelta, es "por la bendición de nuestro pueblo".

"Tenemos una inmensa responsabilidad con ellos y no le vamos a fallar. Vamos a hacer la amplitud necesaria, respetando el debido proceso y los acuerdos, pero queremos estándares de mutuo diálogo. Los estándares que apliquen (las empresas extranjeras) en sus países a sus ciudadanos, dénoslo a nosotros aquí", remarcó.

Cuando ya se ha contado el 97,03 % de las actas, Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,11 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 27.671 entre el segundo y el tercero.

Los dos primeros disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio.