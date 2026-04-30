Petro denuncia la detención de tres colombianos que iban en la Flotilla para Gaza

"Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales", escribió Petro en su cuenta de X.

Según Petro, "los secuestrados" son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, quien viajaba en la embarcación 'Batolo'; Daniela Lisette Castillo Mogollón, de la 'Eros', y Estefanía Gutiérrez Castañeda, quien estaba a bordo del navío 'Al Bassa'.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes fueron trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, la flotilla tenía como objetivo sabotear la transición hacia la segunda fase del plan de paz para el enclave palestino promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En la anterior flotilla, enviada a Israel en septiembre pasado para romper el bloqueo a Gaza, viajaban las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, quienes fueron detenidas y, tras su regreso al país, Petro las recibió y las condecoró.

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Hace dos años, el 1 de mayo de 2024, Petro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a la guerra de ese país en la Franja de Gaza.