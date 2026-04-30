RSF alerta del "deterioro sistémico" de la libertad de prensa en 4 países latinoamericanos

El empeoramiento de la situación de la prensa en estos países causa un "impacto profundo en la región", dijo el director de RSF para América Latina, Artur Romeu, en una rueda de prensa telemática.

La situación de Perú es una de las que más preocupa en la región, puesto que ha perdido 67 posiciones en la clasificación mundial desde 2022 y este año cayó a la categoría de situación "muy grave", ocupando el puesto 144 en el ránking mundial.

El principal motivo es la violencia contra la prensa, materializada en Perú con cuatro asesinatos en 2025, y la lógica de la presión gubernamental, que es un elemento de preocupación "transversal" en toda la región.

Argentina ha perdido 69 posiciones desde 2022, llegando al puesto 98, principalmente debido a la presión del Gobierno del presidente Javier Milei, que "a cada rato publica en sus redes que 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", según resaltó Romeu.

"Aunque parezca simbólico, tiene efecto un social muy importante, moviliza sus bases y aumenta la hostilidad contra la prensa", afirmó el responsable regional de RSF.

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Otros países preocupantes por su tendencia negativa continuada son Ecuador, que ha perdido 57 posiciones desde 2022 en un contexto de creciente criminalidad, y El Salvador, que cayó 31 posiciones en el mismo período.

Romeu resaltó que en El Salvador de Nayib Bukele, "la movilización del odio a la prensa se hace de manera industrial", con estrategias como el acoso contra periodistas en las redes con el fin de estigmatizar a los periodistas y silenciarlos.

En sentido contrario, Colombia mejoró 13 puestos, pero RSF alertó que esta progresión es "engañosa", puesto que se debe a una mejoría estadística y no refleja cambios estructuralmente positivos.

Los principales problemas de la prensa en América Latina, en la óptica de RSF, son la violencia, la presión gubernamental y las dificultades económicas de los medios, que causan precarización y fomentan la vulnerabilidad de los periodistas.

Tres países latinoamericanos siguen en el furgón de cola mundial de la libertad de prensa, aunque hayan avanzado posiciones: Venezuela (159), Cuba (160) y Nicaragua (168), en un "paisaje mediático en ruinas, caracterizado por una represión sistemática y un hundimiento duradero de las condiciones de ejercicio de la profesión", según el informe anual de RSF.