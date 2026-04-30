Sánchez quiere que Perú deje de ser una "neocolonia" sin romper estabilidad macroeconómica

"Queremos democratizar y liberalizar (la economía), porque hoy en Perú tenemos oligopolios y monopolios. Esto no tiene nada de economía social de mercado, es una neocolonia, aquí no hay pobreza, hay saqueo porque hemos tenido una economía y un Estado que no defiende al ciudadano", dijo Sánchez, que previsiblemente pasará a segunda vuelta de los comicios con la derechista Keiko Fujimori.

Durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el candidato aseguró que desde el punto de vista de su partido, Juntos por el Perú, la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) "jamás ha estado en discusión" al igual que mantener la estabilidad macroeconómica, que tiene que ser "mejorada y reforzada".

Pero sí reconoció que tienen algunas críticas "discutibles" vinculadas al directorio del Banco Central, porque consideran que se puede mejorar la estabilidad macroeconómica a la vez que se promueve una microeconomía más democrática y justa.

En este sentido, señaló que trabajarán con miras a que los beneficios económicos sean extendidos a las poblaciones que votaron por ellos, de los niveles socioeconómicos más bajos y que necesitan más atención social pero también mayor inclusión financiera.

También, criticó que la tasa de interés de recuperación de ganancias es la más alta de América Latina, una decisión que toma el Banco de Reserva y "perjudica al ciudadano".

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"La inversión pública no es suficiente. Creemos en una economía social sin un ápice de expropiación de ningún activo. Pedro Castillo no le expropió nada a nadie. Así que pánico financiero no tiene razón", indicó el aspirante, que se presenta en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022).

Aunque si puso el ejemplo del yacimiento de gas de Camisea, el más grande del país y expuso que los pueblos pobres cercanos al mismo no han disfrutado "ni un gramo del gas", lo que no considera justo y añadió que es culpa del Estado de no haber equilibrado la situación.

"Bienvenido el crecimiento económico y el comercio, pero también creemos que como estado eso hay que equilibrarlo para que esos beneficios lleguen a las comunidades más pobres", sostuvo.

Asimismo, reiteró que se deberían revisar contratos con empresas que ya tienen 30 años porque "no son dogmas" y agregó que por ejemplo, estas deberían ofrecer la creación de industria para impulsar el desarrollo tanto social como económico del país.

"No queremos conformarnos con estirar la mano para regalías. Queremos tributos justos y que nuestros pueblos originarios no sean solo objeto de donaciones, sino tengan capacidad de ser microempresarios, accionistas, gestores", añadió.

Se mostró favorable a la llegada de inversiones extranjeras sin vetar a ningún país pero respetando la soberanía del país y "con estándares que permitan superar la pobreza".