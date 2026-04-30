Starmer es abucheado al visitar el barrio de Londres donde fueron acuchillados dos judíos

El líder laborista fue recibido con cánticos como 'Keir Starmer, Jewish harmer' (Keir Starmer, el que hace daño a los judíos) y 'Starmer es un traidor' por un grupo de unas cien personas congregadas en la zona, donde reside buena parte de la comunidad hebrea de Londres.

Aunque Starmer, cuya esposa es judía, condenó rotundamente el atentado y expresó su solidaridad, el colectivo le reclama medidas más contundentes para su protección, como restringir ciertos eslóganes en las protestas contra la guerra de Gaza que consideran que "incitan el antisemitismo".

El jefe del Gobierno se desplazó a Golders Green para agradecer su labor a los servicios de emergencia que el miércoles atendieron a las dos víctimas del suceso, identificadas como Shloime Rand, de 34 años, y Moshe Shine, de 76.

La Policía declaró "acto de terrorismo" el ataque, perpetrado por un británico de origen somalí de 45 años, que fue arrestado por los agentes por intento de asesinato tras ser inmovilizado por varios voluntarios de un servicio de seguridad local.

Según los últimos datos, el sospechoso llegó al Reino Unido de niño en la década de los 90 y adquirió legalmente la nacionalidad británica. Pasó brevemente en 2020 por el programa gubernamental Prevent de prevención del terrorismo, pero su caso se cerró.

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Scotland Yard también indicó que tenía un historial de violencia y graves problemas de salud mental.

El suceso se produjo a una semana de que, el 7 de mayo, se celebren unas elecciones municipales parciales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales, en las que se augura una debacle para el Partido Laborista.

El Gobierno de Starmer anunció hoy que destinará 25 millones de libras (28,9 millones de euros) adicionales a reforzar la protección de la comunidad judía, hasta una inversión total anual de 58 millones (67 millones de euros).

Además, reforzará la Ley de seguridad nacional para poder perseguir con más facilidad a personas o redes que actúen en el Reino Unido en nombre de Estados extranjeros, ante un creciente número de incidentes vinculados a Irán.

Las agresiones contra los judíos en territorio británico han aumentado tras el inicio de la guerra en Gaza -después del atentado del grupo islamista Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023- y se han intensificado con el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.