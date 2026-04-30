Suprema Corte en México falla a favor de Diego Luna por uso no autorizado de su imagen

Tras más de una década de litigios, el pleno resolvió por unanimidad que, de acuerdo al artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, Luna deberá recibir al menos “40 % del importe del precio de venta al público que las (empresas) demandadas hayan obtenido por la venta del tipo y marca de bebida alcohólica en México durante el periodo de transmisión del comercial”.

El Amparo Directo en Revisión 6448/2025, en el que se enmarca la resolución de Luna, fue conocido por la SCJN luego de que un tribunal colegiado en materia civil ya había resuelto el caso en 2025.

Según medios nacionales, el anuncio televisivo era parte de la campaña ‘Caminando con Gigantes’, que reunía imágenes de grandes personalidades mexicanas, entre ellas la del coprotagonista de ‘Y tu mamá también’, su entonces esposa, Camila Sodi, y su hijo, quien aparecía en una carriola siendo menor de edad, aspecto que potenció la polémica.

El caso de Luna está precedido por la demanda de su compañero cineasta Gael García Bernal, quien también apareció, junto con su familia, en los contenidos de la campaña de Johnnie Walker y fue hasta 2021 que la SCJN falló a su favor, ya que Diaego había apelado la indemnización del 40 % al actor.

En su momento, Diageo argumentó que los contenidos de ‘Caminando con Gigantes’ no tenían fines de lucro y que su objetivo era rendir homenaje a las grandes personalidades mexicanas, como Luna y García Bernal.

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La resolución de la SCJN ha provocado revuelo en redes sociales, ya que se critica que la justicia haya tardado tanto en llegar, incluso para dos de los artistas más importantes del país con producciones en Hollywood y posibilidades económicas de luchar por su caso.