Una treintena de españoles, entre los activistas de la Flotilla detenidos por Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha activado a la embajada en Israel para dar asistencia a los españoles que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, y que fueron detenidos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Este jueves, el Ministerio de Exteriores israelí informó de la detención de unos 175 activistas tras interceptar una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Según fuentes de la Global Sumud Flotilla, una treintena de los detenidos tienen pasaporte español y, de ellos, una veintena residen en Cataluña (nordeste de España).

A través de redes sociales, el bombero español Pau Pérez, que no fue detenido, explicó que habían pasado la noche tratando de huir de los barcos israelíes y que una veintena de embarcaciones han sido interceptadas, junto con la tripulación que viajaba en ellas.

"No sabemos adónde se las han llevado", denunció Pérez, que pidió que "toda la sociedad salga a protestar hoy para reclamar su puesta en libertad y romper todas las relaciones con el Estado sionista".

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La flotilla, con 58 embarcaciones y tripulantes de múltiples nacionalidades, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo que sufre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.