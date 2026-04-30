Veinticinco personas vinculadas al Tren de Aragua son detenidas en gran operativo en Perú

El Ministerio público del país andino señaló que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada logró la detención judicial preliminar de los acusados presuntamente vinculados con las redes de trata de personas y explotación sexual Hijos de Dios y Tren del Llano.

Las autoridades remarcaron que los grupos antes mencionados son facciones de la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

De acuerdo con las investigaciones, ambas redes operaban en el país desde junio de 2023 y se encargaban del traslado a Perú de mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana, que eran llevadas a hostales, discotecas y clubes nocturnos a las que se les cobraba entre 15.000 y 20.000 soles (4.250 y 5.665 dólares, respectivamente) por conceptos de viaje, alimentación y consolidación de "plazas" para luego explotarlas sexualmente.

La Fiscalía precisó que en la operación se detuvo a Glorimar Gómez y a Hender Montilla, señalados por las autoridades peruanas como los cabecillas del Tren del Llano e Hijos de Dios, respectivamente.

"Estas organizaciones, así mismo, se estructuraban con roles específicos de multadores (sancionadores económicos), seguridad en los locales, administradores, controles y vigilancia de las víctimas, entre otros", detalló la información.

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El gran operativo fue liderado por el fiscal provincial César Augusto Changa y contó con la participación de más de cincuenta fiscales, así como de agentes policiales, que allanaron 39 inmuebles en las regiones de Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas.

Las autoridades peruanas también incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos que puedan contribuir con las investigaciones, que comprenden la presunta comisión de delitos como trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio, entre otros.