Viggo Mortensen presenta en Sevilla el universo poético del escritor Kevin Power

"One more night at sea. Otra noche en alta mar", de la editorial Perceval Press, fundada por Viggo Mortensen y dedicada a la poesía y la crítica de arte, es el título que reúne, en edición bilingüe, la poesía completa de Kevin Power, presentada este jueves en la Universidad de Sevilla.

De Kevin Power dijo Mortensen que "poca gente sabía que había escrito cientos de poemas tan buenos y tan originales", lo que atribuyó a que todos ellos se habían publicado en ediciones muy cortas o acompañando programas de exposiciones de alguno de los artistas que admiraba.

De hecho, el volumen reúne quince libros de poemas, composiciones sueltas publicadas en revistas y una parte inédita escrita a lo largo de los dos últimos años de su vida, con poemas en los que ya intuía su final y que suponen una profunda reflexión sobre la vida y la muerte, dijo la viuda de Kevin Power, la profesora española Mónica Carballas.

Mortensen, conocido por ser el Aragorn de 'The Lord of the Rings' o por protagonizar la oscarizada 'Green Book', recordó durante el homenaje a su amigo, a quien conoció en 1997 en una muestra del artista filipino Manuel Ocampo en Santa Mónica (California, EEUU), tras lo cual Power se prestó a escribirle el texto de una exposición propia.

"Fue un hombre de una mente prodigiosa (...), tenía una gran sabiduría, y era una especie francotirador benévolo, algo travieso y siempre brillante; y nunca era paternalista, arrogante ni competitivo en sus juicios", aseguró Mortensen sobre su amigo.

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"Amaba el arte y a los artistas, y tenía un gran conocimiento de la poesía del siglo XX", añadió el editor y actor al recordar cómo fue la viuda de Power la que se dirigió a él para decirle que tenía "una cantidad increíble de poemas" y que eran prácticamente desconocidos .

"Para tal cantidad de poemas de tan diferentes épocas calculamos inicialmente un año de trabajo, pero fueron varios", explicó Mortensen, quien aseguró que en la obra poética de Power hay composiciones muy complicadas por sus dobles y hasta triples sentidos y por lo que definió como sus "invenciones lingüísticas".

Aún admitiendo la frustración de que algunas veces los traductores no hayan podido dar con la expresión exacta, Mortensen confesó que ha sido un trabajo divertido y que, incluso ahora, con el libro ya editado, cada vez que relee uno de los poemas encuentra que "dice algo nuevo", lo que achacó a que se trata de una obra "sorprendente y profunda" y por lo que no descartó algunas modificaciones en ediciones próximas.

Mónica Carballas añadió que tampoco descarta que se encuentren nuevos poemas, incluidos en cartas a amigos, en textos para galerías de arte o en otro tipo de soportes, pero aseguró que de esa búsqueda han de encargarse ya los investigadores, que tienen a su disposición el legado del poeta en la Universidad de Sevilla, donde se custodia igualmente el otros artistas contemporáneos. EFE