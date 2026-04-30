Zelenski condena los ataques rusos contra energía, viviendas y un autobús

“Es importante que nuestros socios no olviden que esta guerra continúa todos los días y que necesitamos seguridad cada día. Rusia debe poner fin a esta guerra y sólo la presión puede hacerlo posible”, dijo en X Zelenski, que pidió que no se suavicen las sanciones en vigor contra el Kremlin.

El presidente ucraniano recordó que Rusia lanzó durante la noche más de 200 drones y un misil balístico contra la retaguardia ucraniana, y señaló que decenas de personas han resultado heridas en estos nuevos bombardeos.

Zelenski dijo también que Rusia lanzó otros treinta drones de larga distancia contra Ucrania durante la mañana del jueves.