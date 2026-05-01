España exige a Israel liberar al español-palestino Abukeshek, a quien vinculan con Hamás

Israel desembarcó en la isla griega de Creta a alrededor de 175 integrantes de la flotilla Global Sumud, de 22 de 58 barcos interceptados ayer. Entre ellos había una treintena de españoles.

El Ministerio de Exteriores de Israel acusa al español-palestino de facilitar transferencias financieras al grupo islamista Hamás, y al activista brasileño Thiago Ávila, detenido junto a Abukeshek, de mostrar su apoyo a la milicia.

Ambos serán interrogados por las autoridades hebreas en territorio israelí.

AbuKeshek deberá responder de las acusaciones de ser sospechoso de "pertenecer a una organización terrorista" y Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", según informó Exteriores este viernes en sus redes sociales.

En un comunicado enviado a EFE, el ministerio israelí indicó que AbuKeshek había coordinado "la comunicación entre las organizaciones internacionales que participan en las flotillas y altos cargos de Hamás".

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También le acusa de ayudar a este grupo, considerado por Israel como una organización terrorista, a "facilitar las transferencias financieras y a consolidar la situación operativa de las diversas organizaciones involucradas".

El ministerio israelí afirmó también que el activista forma parte de la organización Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) que, según menciona, fue designada como terrorista por Estados Unidos.

Los activistas interceptados por Israel denunciaron que habían sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde fueron puestos en libertad este viernes.

"Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la armada de las IOF (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas) en aguas griegas", denunció la Flotilla en un mensaje en la red social Instagram.

Los activistas afirman que los militares de Israel no les dieron comida ni agua de forma adecuada tras la intercepción y su posterior traslado a un buque militar israelí.

Además, aseguraron haber sido golpeados cuando comenzaron a "resistirse pacíficamente" en el momento en el que Saif Abukeshek y Thiago Ávila fueron separados del resto para ser llevados a Israel.

Los que fueron puestos liberados desembarcaron hoy en Creta y están siendo trasladados a su capital, Heraklión, según informó a EFE un periodista local.

Sin embargo, unos 28 barcos que no fueron abordados ayer por Israel se encuentran fondeados en la bahía de la localidad costera de Ierapetra, en Creta oriental, donde se refugian del mal tiempo en la zona.

Tras el abordaje, las naves navegaron a lo largo de la costa cretense meridional hacia el este, hasta que decidieron resguardarse en la bahía debido a los fuertes vientos y las condiciones meteorológicas adversas, informó el portal informativo local NeaKriti.

Según imágenes publicadas por el mismo medio, hay varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fondeadas en la bahía con decenas de banderas palestinas ondeando al viento.

Una embarcación de la ONG ecologista Greenpeace también fue vista allí. Había acudido para mostrar su apoyo a la Flotilla tras la intercepción, según NeaKriti.

Además del ministro de Exteriores español, también otros ministros del partido político de izquierdas Sumar, socios del Gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez, cargaron contra Israel, entre ellos la vicepresidenta segunda de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien rechazó la "vulneración de la legalidad internacional con absoluta impunidad, se llamen Netanyahu, Trump o como se llamen".

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, exigió también la "inmediata" puesta en libertad de los dos activistas de la expedición y calificó de "secuestro" la intervención de Israel.

Saif Abukeshek es activista miembro de la Intersindical Alternativa de Catalunya, reside en Barcelona y ya había participado en la primera flotilla que salió en septiembre del año pasado rumbo a Gaza y que en octubre fue también interceptada en aguas internacionales por las autoridades israelíes.