España y Brasil denuncian el secuestro de dos de sus ciudadanos por Israel

Madrid, 1 may (EFE).- Los Gobiernos de España y de Brasil han calificado este viernes como "un atropello al derecho internacional" y han condenado en los "términos más enérgicos" el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales por parte del Gobierno de Israel, cuando viajaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.