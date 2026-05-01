Estudio registra una especie de hongo del género Xylaria no reportada antes en Ecuador

La investigación fue realizada por científicos del Inabio, de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador; y de la Universidad de Oregón, de Estados Unidos, en la Estación Científica San Francisco, ubicada en la andina provincia de Loja, fronteriza con Perú.

El estudio combinó análisis morfológicos detallados y análisis de ADN para examinar 20 especímenes recolectados en bosques montanos entre los 1.900 y 2.500 metros de altitud y, como resultado, se identificaron diez especies distintas del género Xylaria, incluyendo la Xylaria aenea, registrada por primera vez en Ecuador.

Los hongos del género Xylaria desempeñan un rol fundamental en los ecosistemas forestales, ya que contribuyen a la descomposición de madera y otros materiales ricos en carbono, facilitando el reciclaje de nutrientes.

Sin embargo, "su identificación ha sido históricamente compleja debido a la gran variabilidad en sus características morfológicas, lo que hace indispensable el uso de herramientas moleculares para su estudio", señaló el Inabio en un comunicado.

Además, los científicos detectaron cuatro linajes adicionales que, aseguraron, podrían representar especies aún no descritas, lo que sugiere que la diversidad real de estos hongos en la región es mayor de lo que se conocía hasta ahora.

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"Este hallazgo refuerza la importancia de los Andes del sur del Ecuador como un reservorio de biodiversidad poco explorado", añadió el instituto.

La investigación también evidenció que algunos ejemplares "presentan discrepancias entre su apariencia externa y su información genética", lo que demuestra "la complejidad evolutiva del grupo y la necesidad de estudios más profundos con múltiples marcadores genéticos".

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas".