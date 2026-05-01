Expertos ONU piden a Nicaragua prueba de vida de líder indígena desaparecido hace dos años

En el caso de que haya fallecido, deberá informarse de "las circunstancias y causas de la muerte y el destino de sus restos", indicaron en un comunicado conjunto.

Recordaron que Rivera, diputado de la Asamblea Nacional, fue detenido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua, y aseguraron que "existe información de que podría haber muerto en detención".

En el comunicado, los expertos de la ONU subrayaron que las condiciones de detención en Nicaragua son "inhumanas" y en el caso de los desaparecidos a la fuerza (al menos 112 según los datos que maneja Naciones Unidas) muchos de ellos podrían haber sido sometidos a tortura.

"A pesar de las reiteradas solicitudes de los familiares, la policía y las autoridades penitenciarias han ocultado sistemáticamente la suerte y el paradero de estas personas", lamentaron.

"Cuando una persona desaparece a la fuerza, causa un sufrimiento y una angustia enormes para sus familias, que quedan atrapadas entre la esperanza y las dudas sobre la suerte de sus seres queridos". afirmaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Firman el comunicado, entre otros, los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas y los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz) y libertad de opinión y expresión (Irene Khan).