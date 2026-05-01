La ONU pide la liberación del líder opositor camboyano tras confirmarse su condena

Esta decisión, junto a las distintas penas de prisión a otros 33 activistas de la oposición dictadas recientemente "son incompatibles con el derecho internacional", aseguró la oficina del alto comisionado Volker Türk en un comunicado.

Sokha, quien según la oficina de Türk fue condenado por un discurso pronunciado en 2013 en Australia, y los 33 activistas, que protestaban contra un proyecto de desarrollo económico para la frontera entre Camboya, Laos y Vietnam, "estaban ejerciendo su libertad de expresión", señaló la nota oficial.

Sus juicios "siembran dudas sobre posibles violaciones del derecho a un juicio justo", indicó.

El alto comisionado Türk instó a Camboya a garantizar que la crítica esté protegida legalmente en el país en lugar de ser criminalizada, y a salvaguardar el espacio cívico y garantizar la independencia del poder judicial.

Sokha, de 72 años, presidió el Partido Nacional de Rescate de Camboya, ahora disuelto y que fue el principal de la oposición, y cumple condena en su domicilio en Nom Pen, donde ya se encontraba bajo régimen de arresto domiciliario antes del juicio iniciado en 2020.

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En marzo de 2023 fue condenado a 27 años de cárcel, y este jueves los tribunales rechazaron su apelación.

Fue acusado por conspirar con extranjeros para derrocar al Gobierno del por entonces primer ministro, Hun Sen, que llegó al poder en 1985 y en 2023 transfirió el liderazgo del país a su hijo, Hun Manet.