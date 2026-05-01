Más de 3.000 personas evacuadas por el incendio de un monte cerca de la Toscana italiana

El alcalde de la localidad, Matteo Ceccheli, ha explicado este viernes que la evacuación ha sido obligada porque el viento había llevado el frente del incendio muy cerca de las casas: "La situación era ya peligrosa", ha lamentado desde sus redes sociales.

El incendio ha ido creciendo en las últimas horas en los bosques del monte Faeta pero esta noche se ha desatado a causa del viento.

Hasta el momento el fuego ha devorado cerca de 800 hectáreas de terreno, según ha informado este viernes el presidente de la región de la Toscana, Eugenio Giani.

Las autoridades han desplegado varias unidades de los bomberos para apagar el incendio, así como cuatro aviones 'Canadair' llegados incluso de otras regiones.

Asimismo se ha activado a la Protección Civil para asistir a los ciudadanos en las evacuaciones.

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La columna de humo del incendio es visible desde las ciudades de Pisa y Lucca.