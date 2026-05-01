Mueren en Francia 5 jóvenes de entre 17 y 20 años al caer su coche de 20 metros

El accidente, cuyas causas se desconocen de momento, se produjo hacia las 14:00 horas locales (12.00 GTM), cuando el coche que circulaba por una carretera departamental, a la altura del municipio de Vernosc-lès-Annonay (en el escarpado departamento de Ardèche, sureste de Francia), se salió de la calzada.

Los cinco jóvenes eran vecinos de las localidades de Saint-Priest, Pusignan y Cailloux-sur-Fontaines, en las afueras de Lyon.

Un total de 42 bomberos-zapadores se desplegaron en el lugar del siniestro, junto a un buen número de vehículos de emergencia y otros equipos especializados en rescates complejos.