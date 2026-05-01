Policía de Trinidad y Tobago decomisó paquetes de cocaína de 5,4 millones de dólares

Según detallaron las autoridades y publican los medios trinitenses, fue la Policía local la que decomisó 72 paquetes de cocaína, cuando realizaban una ronda preventiva por el área y avistaron que un vehículo abruptamente se detuvo al final de una carretera.

Tras eso, un hombre salió del vehículo corriendo hacia una vereda, donde logró esconderse y escapar de los agentes de la Policía.

No obstante, la Policía fue al vehículo abandonado y encontró una bolsa grande negra y dos blancas donde escondían los paquetes con la cocaína.

"Durante el registro, los oficiales también encontraron una cartera con varias identificaciones, por lo que procederemos a identificar prontamente a al sospechoso vinculado con la droga", informó la Policía.

El pasado 25 de abril, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que reforzaría su colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos con el fin de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y desmantelar las redes criminales transnacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Persad-Bissessar calificó la cooperación con Washington como "beneficiosa", y destacó el intercambio de inteligencia, la tecnología de vigilancia y las operaciones conjuntas de incautaciones de drogas en los últimos meses, en una rueda de prensa con motivo de un año de su administración.

"Afirmo con orgullo que seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para mantener a Trinidad y Tobago y a toda nuestra región a salvo", enfatizó.

Como parte de esa iniciativa, Persad-Bissessar anunció la puesta en marcha de 30 puestos policiales móviles en todo el país, con el objetivo de aumentar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta rápida en las comunidades de alto riesgo.