Trasladados a la capital de Creta los activistas de la Flotilla detenidos por Israel

"Tras desembarcar, entraron en tres autobuses y ahora están siendo trasladados a Heraclión", la capital de esta isla del Mediterráneo oriental, dijo Marios Dionelis, periodista del portal de noticias cretense NeaKriti.

Los activistas fueron desembarcados desde un buque militar israelí en la zona de Atherinolakos, una pequeña marina situada en la punta occidental de Creta.

En imágenes publicadas en medios griegos se puede ver a una parte de los activistas ya en tierra, algunos con los chalecos salvavidas todavía puestos, al lado de un patrullero de la Guardia Costera griega.

En un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la Flotilla Global Sumud confirmó que los activistas detenidos han sido puestos en libertad en Creta, excepto el palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila que, asegura el grupo, "han sido tomados como rehenes por parte del IOF" (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas).

"Pedimos a los Gobiernos mundiales que presionen al régimen israelí para que liberen a nuestros compañeros ahora", señala la Flotilla en ese comunicado.

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En un mensaje en sus redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Israel informó de su decisión de transferir a territorio israelí al palestino Saif Abu Keshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos.

La cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel.

Los activistas liberados serán trasladados al aeropuerto de Heraklion, donde ya se encuentra la cónsul, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores de España.

El Ejército israelí interceptó en la madrugada del jueves 22 a las 58 naves de la Flotilla en aguas internacionales al oeste de la isla griega de Creta y detuvo a unos 175 activistas que fueron trasladados a un barco israelí.

Anoche, el Gobierno griego informó de que "ofreció sus buenos oficios" a Israel "comprometiéndose a acoger a las personas a bordo en su territorio y garantizar su regreso seguro a sus países".