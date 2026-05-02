Carlos Vives , Maluma, Dangond y Leonardo Aguilar, entre los estrenos latinos

Además, Silvestre Dangond y Manuel Turizo reinterpretaron su tema 'El pacto', que pasa a tener ritmos de bachata; Tito Double P lanzó su primer sencillo del año, y Leonardo Aguilar honró en su nueva canción la influencia del cantante y actor mexicano Antonio Aguilar.

El colombiano Carlos Vives presentó su nueva producción discográfica, 'El último disco Vol.1', compuesto por diez canciones que buscan conectar la raíz y la modernidad e incluye colaboraciones de figuras como el dominicano Juan Luis Guerra, el productor Sergio George y la cantautora española Niña Pastori.

Los mexicanos Luis R. Conriquez y Grupo Frontera estrenaron el tema 'Salma Hayek', un corrido tumbado que retrata a la actriz mexicana como una mujer extravagante e irresistible, capaz de hipnotizar a quien se cruza en su camino, y que supone el tercer sencillo del próximo álbum del cantante.

Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenaron una interpretación de 'El pacto', una colaboración original en vallenato que en su nueva versión pasa a la bachata, ritmo único y emblemático de República Dominicana que lo transforma en una experiencia sonora completamente diferente.

La estrella colombiana lanzó el sencillo 'Loco X volver', un tema cargado de emoción en el que explora sus raíces a través de un bambuco andino y que está acompañado por un videoclip en el que se observa el páramo colombiano y otras imágenes del día a día en su Medellín natal.

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Esta semana, Maluma también colaboró en el tema 'QHP piñata' un adelanto del 'mixtape' del productor colombiano Sky Rompiendo y Kris R., que apuesta por un reguetón enérgico que combina percusiones contundentes con sintetizadores.

El artista mexicano lanzó su primer sencillo en solitario del año con 'Pase y pase', en el que explora temas de obsesión, dependencia emocional y placer fugaz, construyendo un retrato de una relación marcada por la repetición y la contradicción.

El mexicano Leonardo Aguilar publicó una interpretación especial de 'El adolorido' que celebra la influencia del cantante y actor Antonio Aguilar para la música y el cine de México, buscando reconectar al público con su obra.