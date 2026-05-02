Muere un civil en región rusa fronteriza con Ucrania a causa de ataque con drones

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la aldea de Belaya Berezka, en el distrito de Trubchevsky, con un dron kamikaze. Lamentablemente, un civil murió como consecuencia de las acciones terroristas del régimen de Kiev", informó el gobernador regional, Alexandr Bogomaz, citado por la agencia rusa TASS.

Por otro lado, el gobernador prorruso de la parcialmente ocupada región ucraniana de Zaporiyia, Yevgueni Balitski, comunicó que debido a los "masivos ataques" contra la infraestructura energética, la región sufrió importantes cortes de suministro.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso señaló que habían derribado 215 drones ucranianos que atacaron Rusia durante la pasada madrugada.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en sus redes sociales de que varios drones fueron interceptados cuando se dirigían a atacar la capital rusa.