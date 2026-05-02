Tusk: la mayor amenaza a lazos transatlánticos no son sus enemigos, sino su desintegración

"La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la desintegración en curso de nuestra alianza. Todos debemos hacer lo necesario para revertir esta tendencia desastrosa", escribió en su cuenta de la red social X.

Tusk hizo estas declaraciones después de que EE.UU. anunciara la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania en los próximos seis a doce meses.

En Polonia, Washington anunció recientemente planes para la reubicación de las tropas estadounidenses que se dedican a transportar ayuda militar a Ucrania desde la base polaca de Jasionka (este) a otros lugares dentro del país.

El mando estadounidense para las tropas desplegadas en Europa y África, el USAREUR-AF, explicó en un comunicado en abril que "esta reubicación planificada es parte de una estrategia más amplia para optimizar las operaciones militares estadounidenses, mejorar el apoyo a los aliados y socios y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia".

La base aérea de Jasionka, cerca de Rzeszów, a unos 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana, se ha convertido, desde que comenzó la guerra de Ucrania, en el centro neurálgico de la recepción y expedición de material militar aliado hacia Ucrania.

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Se estima que actualmente el 95 % del transporte de ayuda, tanto humanitaria como militar, pasa por Polonia, y gran parte de esa ayuda tiene a Jasionka y a la cercana ciudad de Rzeszów como principal centro logístico.