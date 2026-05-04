Alemania: disuasión de OTAN en Europa no se verá mermada por reducción de tropas de EEUU

"No tengo duda alguna de que no habrá ninguna reducción en la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa", sostuvo durante una rueda de prensa con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis.

El jefe de la diplomacia alemana dijo que "está convencido" de que EE.UU. "reconoce el valor y la importancia de la OTAN también por su propia seguridad", y sostuvo que no se deberían "sobrevalorar" ciertas acciones que "quizás sean aisladas".

Estas declaraciones de Wadephul se producen después de que EE.UU. anunciara el viernes la salida de unos 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, y un día después el presidente de EE.UU., Donald Trump, sostuviera que serán "muchos más".

El político alemán añadió que "es necesario mantener conversaciones estrechas" con sus socios estadounidenses para aclarar cuál es exactamente su decisión y cómo responder a ella.

En todo caso, Wadephul recalcó que la decisión estadounidense de reducir el número de tropas en suelo germano se tiene que ver "como un llamamiento" a que Alemania y la Unión Europea (UE) en su conjunto desarrollen "su propia capacidad" en defensa.

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El ministro reiteró que Alemania "se ha comprometido a estar del lado de EE.UU." como su aliado y recalcó que "hay que esperar" el resultado de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Añadió que su país "apoya completamente" la posición negociadora de Washington y recalcó que es la parte iraní la que "debe demostrar su disposición a no emprender ninguna acción relacionada con armas nucleares".

Por su parte, Yerapetritis señaló que Grecia saluda "cada intento" de reabrir el estrecho de Ormuz, en alusión a la denominada "Operación Libertad" que lanzó este lunes el Ejército estadounidense con el objetivo de "guiar", según dijo Trump, a los barcos atrapados en el estrecho.

Wadephul apuntó que Grecia "constituye un pilar estratégico para la seguridad de Europa" y ambos ministros firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen a estrechar su cooperación en los sectores de defensa, migración, seguridad, tecnología y educación.

Las bases militares de EE.UU. en Alemania son fundamentales para el despliegue de su Ejército en Europa, África y Oriente Medio, con una decena de instalaciones clave y más de 36.000 soldados.