Alemania envía un dragaminas al Mediterráneo para posible misión en el estrecho de Ormuz

"El 'Fulda', que es un dragaminas, debe estar zarpando en estos momentos hacia el Mediterráneo", dijo Pistorius en unas declaraciones en el campamento para el entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas de Alemania en Munster, en el oeste germano.

"Lo estamos trasladando, por así decir, al Mediterráneo", donde Berlín se prepara para actuar en caso de que "se produzca un alto el fuego, una tregua duradera o un marco jurídico internacional" que facilite la participación de Alemania en una misión en Ormuz, agregó en alusión a la guerra en Irán.

Según informó el Ministerio de Defensa germano, el 'Fulda', que hasta ahora participaba en las operaciones del grupo naval permanente contraminas de la OTAN SNMG 1, activo en el mar del Norte y el Báltico, zarpó de la base naval de Kiel, en la costa alemana, hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

Tras aproximadamente dos semanas de viaje, ya en el Mediterráneo, el dragaminas se unirá al grupo naval de la OTAN SNMG 2 hasta que "se tomen decisiones adicionales", dijo el viernes pasado un portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller.

Este tipo de embarcación, que suelen tripular entre 40 y 45 soldados, se desplaza con lentitud debido a sus características técnicas, por lo que el objetivo del traslado es ganar tiempo en caso de que posteriormente se decida la participación de Alemania en una misión de paz en Ormuz.

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Con anterioridad, el ministro de Defensa alemán había subrayado que los dos prerrequisitos para que Berlín participe en una operación de este tipo son que, primero, hayan cesado por completo las hostilidades y, segundo, que exista el correspondiente mandato parlamentario.

Irán afirmó este lunes que ha impedido la entrada de destructores de EE. UU. e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

Está previsto que la operación Proyecto Libertad, según fue anunciada por Trump, movilice a más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

El tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte del comercio de petróleo global, ha sido restringido por Irán desde los primeros días de la guerra con EE.UU. e Israel, desatada el 28 de febrero.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona.