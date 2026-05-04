Detienen al último implicado en el caso de violación colectiva de dos menores en São Paulo

El joven, de 15 años, fue localizado en el barrio Ermelino Matarazzo, de la ciudad de São Paulo, y fue trasladado a la comisaría en compañía de su madre.

Con esta acción, se completó la detención de los cinco sospechosos vinculados al hecho ocurrido el pasado 21 de abril y que causó conmoción en Brasil cuando fue dado a conocer el pasado viernes.

Previamente, otros tres adolescentes de entre 14 y 16 años quedaron detenidos en São Paulo y un adulto de 21 años fue arrestado en el estado de Bahía.

De acuerdo con los registros policiales, los sospechosos y las víctimas, de 7 y 10 años, residían en el mismo barrio y se conocían. Los niños fueron atraídos a un inmueble bajo el pretexto de volar cometas.

La investigación se inició tras la denuncia de una familiar de las víctimas. Según la comisaria a cargo del caso, fue la hermana de uno de los niños la que identificó al menor en un vídeo difundido en redes sociales y se dirigió a la comisaría.

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La comisaria Janaína da Silva Dziadowczyk informó que el hombre de 21 años, arrestado en Bahía, inició los actos y la grabación de imágenes con su teléfono.

Asimismo, los familiares de las víctimas denunciaron haber sufrido presiones para no registrar el caso y se vieron obligados a abandonar su lugar de residencia por temor.

Tras las diligencias para localizar a los afectados, las víctimas prestaron declaración y fueron sometidas a exámenes periciales.

La Policía Civil mantiene la investigación para identificar a los responsables de la difusión de las imágenes en internet y de las amenazas contra los familiares de los menores.