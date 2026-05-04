El Banco Mundial pone en marcha un plan para impulsar la agricultura familiar en Jamaica

El IICA informó este lunes que AgriConnect pretende contribuir a acelerar la transformación digital de la agricultura, fortalecer la inclusión productiva, ampliar la competitividad del sector y promover un desarrollo rural más sostenible, beneficiando a unos 300 millones de pequeños agricultores de todo el mundo para el año 2030.

El pasado mes de abril en Washington, el Banco Mundial lanzó AgriConnect para América Latina y el Caribe, y este lunes el IICA informó que fue presentado en Kingston con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Minería de Jamaica, Floyd Green; la directora del Banco Mundial para los países del Caribe, Lilia Burunciuc; y el representante del IICA en Jamaica, Kent Coipel.

El ministro Green destacó en un comunicado del IICA que la puesta en marcha de AgriConnect es una gran oportunidad para su país para avanzar en la construcción de un sector agrícola más resiliente, moderno e inclusivo.

AgriConnect cuenta con un financiamiento global estimado en 9.000 millones de dólares al año, con el potencial de movilizar otros 5.000 millones de dólares adicionales en inversiones, con el fin de fortalecer los ecosistemas de innovación, financiamiento y servicios orientados a la agricultura, detalló el IICA.

El IICA explicó que Jamaica tiene una economía pequeña, los agricultores enfrentan obstáculos para acceder al financiamiento a través de bancos privados, los productores son altamente vulnerables a eventos climáticos, y que forma parte de una región como el Caribe que busca fortalecer su seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones de alimentos.

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La iniciativa fue ideada, luego de que un grupo de expertos convocados por el Banco Mundial identificara al sector agrícola y de agronegocios como uno de los cinco a nivel global con mayor potencial para absorber jóvenes que están ingresando en el mercado laboral.

"La reducción de los riesgos de la agricultura, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de gestión de riesgos climáticos y de mercado, es una de las principales áreas de AgriConnect. El programa también hace foco en la mejora de las cadenas de valor y la digitalización de los servicios agrícolas, mediante la implementación de herramientas digitales, plataformas de conocimiento y soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de la producción", indicó el IICA.