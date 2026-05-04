El euro se cambia alrededor de 1,17 dólares ante las tensiones en el estrecho de Ormuz

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1708 dólares, frente a los 1,1711 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1700 dólares.

El barril de petróleo brent para entrega en julio se disparó el 5,65 % en Europa, hasta cotizar por encima de los 114 dólares, ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Trump dijo que EE.UU. liberará a los barcos atrapados en el Golfo Pérsico y los guiará a través del estrecho de Ormuz pero Irán consideró una violación del alto el fuego cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo de Ormuz.

Las tensiones en Oriente Medio y la subida de los aranceles de Trump a automóviles y camiones de la Unión Europea (UE) hasta el 25 % intensificó la aversión al riesgo y benefició al dólar pese al crecimiento del sector manufacturero de la zona del euro.

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El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro subió en abril hasta 52,2 puntos (51,6 puntos en marzo), por la expansión de los nuevos pedidos, según S&P Global.

Muchos clientes realizaron compras anticipadas, "lo que refleja sus expectativas de aumentos de precios inminentes y posibles trastornos en el suministro", añade S&P Global.

"Pero la encuesta indica claramente que este crecimiento no se mantendrá", advierte el economista jefe de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

La inflación de los precios de los insumos alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años.

El gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo este lunes que "el endurecimiento de la política en junio es casi inevitable" porque "cada vez es más probable que Europa enfrente un período prolongado de aumentos generalizados de precios."

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1690 y 1,1738 dólares.