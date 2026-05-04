Estados Unidos extiende la protección sobre la venezolana Citgo frente a sus acreedores

El Departamento del Tesoro emitió una licencia general, en reemplazo de la del pasado marzo, que autoriza a partir del 19 de junio transacciones relacionadas con un bono de deuda de Pdvsa, pero mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono en cuestión, emitido en 2016 por hasta 7.100 millones de dólares, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, empresa propiedad de Pdvsa con sede en Houston (Texas).

Venezuela dejó de pagar ese bono en 2019 y desde entonces los tenedores intentaron tomar el control de Citgo para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a Pdvsa desembolsar 2.860 millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha bloqueado repetidamente que los acreedores puedan ejecutar la garantía, en un intento de proteger ese activo estratégico mientras persisten las disputas legales.

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