Exministro español niega haber recibido dinero por compras de mascarillas en pandemia

"Ya le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello", indicó Ábalos ante el tribunal.

Ábalos, que fue hombre de confianza del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y número tres del partido socialista (PSOE), está siendo juzgado, junto con su exasesor Koldo García y el comisionista Aldama en un caso por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid.

Actualmente en prisión preventiva, Ábalos aseguró este lunes que desconocía la oferta introducida por Víctor de Aldama de la empresa Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron contratos de mascarillas por los que supuestamente se recibieron mordidas.

"Por mi mano no pasó ninguna oferta", zanjó.

El que fuera también secretario de Organización del PSOE dejó claro que él no comentó con Aldama nada relacionado con la necesidad de material sanitario. "Conmigo no habló. Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante. Yo no digo que no me escuchara, pero que me dirigiera a él, no".

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Ábalos quiso describir la situación en esos momentos iniciales de la pandemia, cuando era "un privilegio" encontrar un proveedor. "El problema era saber dónde había mascarillas y traerlas", precisó.

En su declaración ante el tribunal, denunció que se le juzga por un caso "claramente mediático, juzgado desde hace tiempo y con condena clara", en el que productoras de televisión han pagado a "gente vulnerable" para "guionizarles".

"Es parte de toda la miseria de este proceso", lamentó el también exdirigente socialista a lo largo del interrogatorio del fiscal, en el que negó, punto por punto, todas las acusaciones en su contra.