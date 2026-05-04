FIDA advierte que el encarecimiento de fertilizantes agravará la inflación alimentaria

En una intervención en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en la que disertó sobre los efectos del cierre del estrecho de Ormuz, Lario expuso que "los precios de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, han subido entre un 30 y un 60 %", dado que muchos de sus componentes provienen de Oriente Medio.

A diferencia de las crisis vividas durante la pandemia de la covid-19 o la invasión rusa de Ucrania, el impacto actual sufrirá un desfase temporal, ya que "tardará entre seis y doce meses en tener la repercusión completa", señaló Lario, que detalló que "aproximadamente la mitad del aumento en los precios de los fertilizantes se convertirá en una mayor inflación de los precios de los alimentos".

El presidente del FIDA subrayó la gravedad del momento para los pequeños agricultores de economías en desarrollo, quienes "tienen que decidir ahora mismo entre reducir el uso de fertilizantes, abandonar la siembra o endeudarse aún más".

Según explicó, a corto plazo los países están recurriendo a sus propias reservas, pero estas apenas cubren "tres o cuatro meses", y las medidas de emergencia, como los vales de subsidio, son muy limitadas en el tiempo.

Por ello, Lario hizo hincapié en que "la mayoría de los sistemas alimentarios actualmente siguen siendo muy vulnerables estructuralmente, especialmente a la importación de muchos de los insumos", y recordó que "Europa tampoco está aislada de estos choques".

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Como solución, el FIDA, que trabaja en coordinación con la Unión Europea, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial, aboga por abordar las "causas fundamentales" y reducir la dependencia externa invirtiendo en sistemas resilientes.

Entre las medidas propuestas, destacó la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la producción de biofertilizantes locales y la mezcla de fertilizantes sintéticos y orgánicos, dado que actualmente solo el 1 por ciento de los fertilizantes en el mundo son alternativas verdes, que aún resultan "demasiado caros" para los pequeños productores.

Finalmente, Lario señaló que asegurar cadenas de valor resilientes y conectar a empresas europeas con mercados locales permitirá aumentar los ingresos de las comunidades rurales que, "de otro modo, también se verían obligadas en muchos casos a migrar forzosamente y solo recrearían la situación de conflicto que vemos en muchos países".