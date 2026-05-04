Finlandia se une a la coalición internacional de adquisición de armas para Ucrania

Esta coalición, creada en Kiev el pasado 30 de abril por iniciativa ucraniana, reúne ahora a las agencias de adquisición de armamento y logística de los ejércitos de Ucrania, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia.

Según las Fuerzas de Defensa de Finlandia, CORPUS es una plataforma de colaboración entre los países miembros que combina la experiencia de Ucrania en materia de adquisición y mantenimiento durante la guerra con los conocimientos del resto de socios en el desarrollo de capacidades de defensa.

El objetivo de la coalición es mejorar la transparencia y la coordinación en la compra de armamento, aumentar la resiliencia del sistema de suministro y profundizar la cooperación a largo plazo entre Ucrania y el resto de socios europeos.

CORPUS está abierta a la adhesión de nuevos países miembros, siempre que adopten el memorando de cooperación firmado en Kiev y reciban el consentimiento unánime del resto de socios.