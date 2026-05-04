Irán niega que ningún buque haya cruzado Ormuz como asegura EE.UU.

“En las últimas horas no ha pasado ningún buque mercante ni petrolero por el estrecho de Ormuz y las afirmaciones de los responsables estadounidenses carecen de fundamento y son totalmente falsas”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

La Guardia Revolucionaria advirtió además de que cualquier intento de transito que contradiga los protocolos iraníes “se enfrentará a graves riesgos y cualquier buque que los incumpla será detenido por la fuerza”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

La misión comenzó este lunes y, según adelantó el Centcom, movilizará más de cien aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.

El Ejército iraní ha rechazado ese anuncio y ha advertido que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serán atacados.

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Los militares iraníes aseguraron además que lanzaron disparos de aviso con misiles contra destructores de Estados Unidos cuando trataban de acercarse al estrecho de Ormuz, lo que ha sido desmentido por el Centcom.