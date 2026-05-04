La salida de Emiratos de la OPEP "no está dirigida contra nadie", dice ministro emiratí

"La decisión de abandonar la OPEP y la OPEP+ es soberana y estratégica, no está dirigida contra nadie y refleja nuestras capacidades y confianza en nuestra habilidad para construir una economía más diversificada, así como nuestra ambición por un futuro mejor", afirmó Al Yaber en su discurso durante la inauguración de la plataforma empresarial 'Made in the UAE 2026' en Abu Dabi.

Según el ministro, Emiratos ha demostrado que su infraestructura es sólida y sus alianzas, "genuinas, sinceras y firmes", lo que consideró una prueba de que su país seguirá siendo un "socio fiable y responsable en los mercados energéticos mundiales", que "continuará apoyando su estabilidad desde una posición más flexible".

En este sentido, remarcó el continuo aumento de las inversiones emiratíes en el sector industrial con el foco puesto también en las exportaciones de este tipo de productos.

"Hemos incrementado la contribución del sector industrial a la economía nacional hasta alcanzar los 200.000 millones de dirhams (54.500 millones de dólares), con un crecimiento del 70 %, y nuestras exportaciones industriales han llegado a los 262.000 millones de dirhams (71.400 millones de dólares)", detalló.

Ante esta situación, anunció que su objetivo es aumentar el valor de las oportunidades de contratación industrial de los 45.800 millones de dólares a los 49.000 millones de dólares en los próximos diez años.

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Emiratos anunció su retirada de la OPEP a finales de abril por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" y su salida se hizo efectiva el pasado 1 de mayo y dos días más tarde representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

La decisión de Emiratos tiene lugar en un momento de tensión con sus vecinos árabes del golfo Pérsico, a los que ha acusado de no coordinar posturas contra los ataques de Irán contra la infraestructura energética de esta región rica en petróleo.

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y "durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", indicó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.