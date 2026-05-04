Las remesas a México suben 1,4 % en el primer trimestre de 2026 tras un año de descensos

A México llegaron 203 millones de dólares más que los 14.254 millones de dólares recibidos en los primeros tres meses de 2025, detalló Banxico.

Sin embargo, el número de operaciones cayó un 4 % hasta 35,71 millones, el 99 % de ellas transferencias electrónicas.

Tan solo en marzo, México captó 5.394 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 4,9 %.

"Buena noticia. Las remesas rebotaron fuertemente en marzo, al alcanzar 5.394 millones de dólares. Es máximo histórico al comparar contra marzo de otros años", describió Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, en un comentario.

En el tercer mes de 2026, hubo disminuciones interanuales del 3,6 % en el número de remesas recibidas, hasta las 12,93 millones de operaciones, en contraste con un aumento del 8,9 % en el monto promedio, de 417 dólares.

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Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 100 millones de dólares, un aumento interanual del 9,8 %.

Asimismo, precisó que, en el primer trimestre de 2026, los ingresos por remesas alcanzaron los 14.166 millones de dólares, una cifra mayor a los 13.966 millones de dólares de 2025.

Durante 2025, México recibió 61.791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4,6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

Los mexicanos son casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

En julio de 2025, EE.UU. anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por el envío y ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los datos se divulgan tras registrar una caída del 0,8 % del PIB de México en el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance de 0,2 %.