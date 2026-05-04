Líbano se adhiere al Tratado de Ottawa contra las minas antipersona

La adhesión, depositada ante el secretario general de Naciones Unidas el pasado 1 de mayo, convierte a Líbano en el 162º Estado Parte del tratado, en vigor desde 1997, el mismo año en el que ICBL logró el Premio Nobel de la Paz precisamente por impulsar ese instrumento para el desarme.

"Incluso en medio de la guerra, Líbano ha tomado la decisión correcta. Unirse al tratado marca el compromiso de proteger a los civiles que han pagado un alto precio por décadas de conflicto y contaminación de minas", destacó en el comunicado la directora del Centro de Recursos sobre Minas libanés, Habbouba Aoun.

ICBL resaltó que la llegada de Líbano al tratado es una buena noticia en un momento delicado para éste, después que desde 2025 se hayan retirado cinco países europeos (Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia).

"En un momento en que algunos países quieren recuperar armas que el mundo había acordado colectivamente abandonar, la adhesión de Líbano es un recordatorio de que las minas antipersona nunca han sido la solución", subrayó la directora de ICBL, Tamar Gabelnick.

ICBL también destacó la importancia de que Líbano se una al tratado teniendo en cuenta su larga historia de contaminación con este armamento, especialmente en el sur, a lo largo de la Línea Azul que marca la frontera con Israel.

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La organización recordó que Líbano ya es parte de otros importantes instrumentos para el desarme como la Convención sobre Municiones de Racimo.

El Tratado de Ottawa no cuenta entre sus países firmantes con potencias militares como Rusia, China, la India o Estados Unidos.