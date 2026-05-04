Marco Rubio abordará con el papa la guerra en Irán y asuntos de Latinoamérica

El jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano y católico, viajará a Roma entre el miércoles y el jueves, en un contexto marcado por las críticas del presidente Donald Trump al papa y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su postura sobre Irán.

"El secretario Rubio se reunirá con la cúpula de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental. Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses compartidos en materia de seguridad y la alineación estratégica", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La visita al Vaticano y a Italia busca reconducir la relación tras los duros ataques de Trump contra León XIV por su condena de la guerra de Irán y contra Meloni, una de sus principales aliadas en Europa, quien salió en defensa del pontífice ante las críticas del líder estadounidense.

El Vaticano es además un actor clave en la mediación con Cuba, en un momento en que Washington y La Habana mantienen conversaciones sobre la apertura económica de la isla tras el bloqueo energético impuesto por la Administración de Trump.