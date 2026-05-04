Marta Ortega y Carlos Torretta, invitados españoles de renombre en la Met Gala

Ortega, hija del empresario Amancio Ortega, y Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, constan entre los más de 400 invitados a la fiesta benéfica del Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), famosa por su extravagante alfombra roja.

Otra invitada española, que repite presencia este año en el evento, es la modelo Georgina Rodríguez, estrella de telerrealidad y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

La gala, organizada por la histórica editora de Vogue, Anna Wintour, reúne cada año a las celebridades del momento de la música, el cine o los deportes, que siguen un código de vestir alineado con la gran exposición del museo, y en este caso será 'La moda es arte'.