Más de 13.000 policías asegurarán la visita del papa a España, que coincide con Bad Bunny

A poco más de un mes de la llegada de León XIV a España (del 6 al 12 de junio) -a Madrid, Cataluña y Canarias-, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió este lunes en el Centro Tecnológico de Seguridad la reunión general de coordinación entre todos los departamentos, organismos e instituciones que intervendrán en el dispositivo de seguridad.

El operativo se dividirá en cuatro fases: la previa, iniciada desde que se confirmó la visita; una preventiva, que dará comienzo en la medianoche del 31 de mayo; la fase de alerta, desde el 1 de junio y finalmente la fase crítica, que se desarrollará desde horas antes de que el papa pise suelo español el día 6 hasta que lo abandone, desde Canarias, el 12 de junio.

En la fase "crítica" se constituirán centros de coordinación en las ciudades que León XIV visitará y el plan especial de seguridad se encontrará establecido en su máximo nivel, todo ello en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (en la actualidad, nivel 4 reforzado), con el objetivo de garantizar la seguridad de toda la visita.

Esta visita, a diferencia de las realizadas por otro pontífices como Juan Pablo II o Benedicto XVI, tendrá como escenarios cuatro provincias españolas (Madrid, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

Respecto a la coincidencia con la celebración con dos conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en Madrid -el 6 y el 7 en el estadio Metropolitano-, Marlaska reconoció que "no facilitan" la seguridad estos dos eventos paralelos, si bien dejó claro que el ministerio de Interior "tiene el músculo necesario y preciso para atender todos los eventos que van a tener lugar".

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"Naturalmente, la visita del Papa es un evento absolutamente especial y prioritario, pero no va a ir en detrimento tampoco de otros acontecimientos o de la vida del resto de ciudadanos", aseguró.